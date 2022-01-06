استشاري: إصابات كورونا في المملكة ستتضاعف لكنها ستكون بسيطة لسببين

الرياض - محمد عبدالله - قال استشاري طب الطوارئ باسم البحراني، إن متحور كورونا الجديد «أوميكرون» سريع الانتشار، مشيرًا إلى أن أعداد الإصابات ستتضاعف، لكنها ستكون خفيفة لوجود المناعة المجتمعية والتحصين.

وأضاف البحراني لـ«الإخبارية»، أنَّ زيادة الإصابات بالمتحور الجديد ملحوظة في المملكة والعالم؛ حيث تتضاعف الأعداد كل ثلاثة أيام.

وأشار إلى أن الأمور ستكون مطمئنة رغم زيادة أعداد المصابين القادمة، لكنها ستكون إصابات بسيطة مع وجود المناعة المجتمعية.

وتابع، أن المناعة المجتمعية تتحقق باللقاحات المضادة لفيروس كورونا أو حدوث إصابات سابقة، معتبرًا أن المتحور أوميكرون أضعف من المتحورات السابقة من ناحية «الأمراض».

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