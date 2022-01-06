جمعية الزهايمر تشكر مجلس الوزراء على إقراره نظام حقوق كبير السن

الرياض - محمد عبدالله - ‎تقدم أعضاء مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر وكافة منسوبيها والمستفيدين من خدماتها، بالتهنئة بموافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين على إصدار نظام حقوق كبير السن ورعايته، الذي جاء يؤكد عددًا من التشريعات والأنظمة التي تحمي كبير السن وتضمن له الحقوق في شتى المجالات لحمايته ورعايته، مع الحفاظ على صحته الجسمية والنفسية والاجتماعية.

‎وأكد مجلس إدارة الجمعية مساندته لكافة القرارات التي تصب في الحفاظ على سلامة وصحة كبار السن انطلاقا من قيم مجتمعنا السعودي والإسلامي النابعة من قيمنا وعاداتنا الأصيلة التي تحث على نشر الوعي المجتمعي في رعاية كبار السن والاهتمام بهم وتذليل كافه التحديات وتقديم التسهيلات التي يحتاجها المسن.

‎ويأتي نظام حقوق كبير السن ‎مواكبا لأهداف تحسين جودة الحياة للمسن وأسرته والتي تسعى الجمعية في تنفيذها من برامج ومشاريع توعوية و تثقيفية واجتماعية وتنموية بدعم الخيرين والمؤسسات المانحة والهيئات والأفراد من خلال تقديم خدمات الرعاية المساندة والإمدادات بالأجهزة الطبية والعينية لهم، ولمعرفة جميع الخدمات المباشرة يمكن الإطلاع على متجر ألزهايمر الإلكتروني alz.org.sa مع إمكانية التواصل عبر الهاتف (0114100112/0112143838) وعلى مواقع التواصل الاجتماعي @saudialzheimer.

وعبرت الجمعية عن شكرها وتقديرها لجميع شركائها الاستراتيجيين في شتى القطاعات المواكبة في تقديم كل ما من شأنه تقديم الخدمة المثلى للمسن وذويه.

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