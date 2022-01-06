القبض على 4 مواطنين بالرياض لاستيلائهم على 14 مليون ريال من مركبة نقل أموال

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة الرياض، الأربعاء، القبض على 4 مواطنين لاستيلائهم على (14,319,790) ريالاً من مركبة نقل أموال.

وكشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، عن استرداد (14,319,790) ريالًا مسروقةً ومخبَّأةً في منطقة صحراوية بمحافظة الرين، إثر حادثة سطوٍ مسلّح وقعت بتاريخ 25/ 5/ 1443 هـ على مركبة نقل أموال استولى خلالها الجناة على ما تحويه من أموال.

وأكد متحدث شرطة الرياض، تحديد هوية المتهمين الأربعة والقبض عليهم، وهم 4 مواطنين ضبط بحوزتهم السلاح المستخدم في الجريمة ومواد مخدّرة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.