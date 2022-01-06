«الشورى» لـ«السياحة»: 60% من الشكاوى تتعلق بارتفاع أسعار الإيواء

الرياض - محمد عبدالله - طالب مجلس الشورى وزارة السياحة بمراقبة أسعار الإيواء ودراسة أثر جائحة فيروس كورونا عليها.

وقال عضو مجلس الشورى د. علي الغبان: إن أكثر من 60% من الشكاوى تتعلق بارتفاع أسعار الإيواء السياحي.

وأضاف الغبان لـ"الإخبارية": "إن مجلس الشورى بحكم اختصاصه راجع تقرير أداء الوزارة للعام المالي 41 - 42، وكان التقرير متكامل ويشمل جميع الجوانب وفيه شفافية ووضوح".

وتابع أن المجلس لاحظ من خلال ما ورد بالتقرير أن هناك عددًا كبيرًا من الشكاوى ترتبط بالأسعار ترتبط بأسعار الإيواء، ونسبة أكثر من 60% ترتبط بمواقع الإيواء السياحي، وهذه نسبة تستوجب التوقف والتحليل والدراسة للوصول للعلاجات لها.

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