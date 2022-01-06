الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز يرعى الخميس حفل افتتاح مهرجان «شتاء جازان 22»

الرياض - محمد عبدالله - يرعى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، بحضور الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، يوم غد، حفل افتتاح مهرجان شتاء جازان 22، الذي يُقام تحت شعار "هذي أيامنا"، وذلك بالمسرح المفتوح بالمدينة الجامعية في جازان.

وأوضح وكيل إمارة منطقة جازان المشرف العام على المهرجان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر أن اللجان العاملة في المهرجان أكملت استعداداتها لانطلاق المهرجان بتعاون مختلف الإدارات الحكومية بالمنطقة، مشيرًا إلى أن افتتاح المهرجان يتضمن "كرنفال جازان" السنوي، من خلال تقديم كرنفال بحري هو الأول من نوعه على مستوى المهرجانات السابقة.

وأكّد الدكتور الصقر أن فعاليات المهرجان المتنوعة، تسعى لاستثمار إمكانات المنطقة من موارد طبيعية وبنى تحتية ومرافق متطورة وكوادر بشرية، لتواكب صناعة السياحة وتطوراتها وتلبي احتياجات وتطلعات كافة فئات المجتمع من الأهالي والزوار، وتعزيز مكانة منطقة جازان كواحدة من الوجهات السياحية البارزة على المستوى المحلي والإقليمي.

وبيّن أن المهرجان سيشهد على مدى أسبوعين العديد من الفعاليات في كل من جامعة جازان والكورنيش الشمالي والجنوبي بمدينة جيزان والشاطئ الرملي والقلعة الدوسرية، ووسط البلد، وجزيرة فرسان، ووادي لجب.

تشمل مسابقات رياضية في كرة الطائرة وكرة القدم الشاطئية، وفعاليات التطعيس والهايكنج، فضلاً عن السينما الخارجية، وحفلات غنائية، وجلسات طربية، إلى جانب فعاليات "مستكة" للفنون التشكيلية بوسط البلد، والأسر المنتجة, والقرية التراثية، وخيمة التسوق، والحفلات الشاطئية.

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