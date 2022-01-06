مختص يزف بشرى بشأن أوميكرون: يقود العالم إلى مناعة القطيع لكن

الرياض - محمد عبدالله - قال رئيس قسم الباثولوجيا المناعية بمستشفى الملك فيصل أشرف الدادا، إن متحور أوميكرون يقود العالم إلى مناعة القطيع لكن لا بديل عن تلقي اللقاح.

وأضاف رئيس قسم الباثولوجيا، أن كل المؤشرات تؤكد أن المتحور يؤدي إلى مناعة القطيع بطريقة سريعة لكن يجب أخذ اللقاحات؛ لأنها تساعد في التغلب على جائحة كورونا والخروج منها بأمان وسلام.

من جانبه أعلن مركز الإحصاء الخليجي، إحصائيات فيروس كورونا كوفيد-19، الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حتى تاريخ 4 يناير 2022م.

وتجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون الخليجي 95.8 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 96.6% بحسب مركز الإحصاء الخليجي.

وقال مركز الإحصاء الخليجي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 95.862.819 جرعة، موضحا أن الإصابات المؤكدة بلغت في دول الخليج 2.602.341 حالة، فيما بلغت حالات التعافي 2.528.891 حالة، وبلغت حالات الوفاة 19.651 حالة وفاة حتى أمس.