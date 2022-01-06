توضيح من «الموارد البشرية» بشأن إعلان نتائج الضمان الاجتماعي المطور

الرياض - محمد عبدالله - قالت وزارة الموارد الاجتماعية والتنمية الاجتماعية، إنها تباشر إعلان نتائج الضمان الاجتماعي المطوَّر تدريجيا.

وأضافت الوزارة، إنها تعمل على إعلان النتائج بشكل تدريجي، وسيتم إرسال رسالة نصية لكم بنتيجة الإستحقاق خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد للوزارة، عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» بموقع تويتر تساءل فيه أحد المستفيدين عن مواعيد إعلان نتائج الضمان الاجتماعي المطور.

ويشمل التطوير الجديد لنظام الضمان الاجتماعي الموظف وغير الموظف أو المتقاعد؛ حيث إن المعيار الأساسي هو القدرة المالية على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطن، بغض النظر عن عمر المستفيد.

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