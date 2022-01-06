«البلديات» تعلن 4 اشتراطات لنشاط محطات الوقود

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، شروطها الخاصة بنشاط محطات الوقود.

وحددت الوزارة خلال تغريدتها أبرز الاشتراطات البلدية، وأهدافها، والفئات المرتبطة بنشاط محطات الوقود.

أبرز الاشتراطات البلدية

وحددت «الشؤون البلدية» 4 اشتراطات على وجه التحديد، جاءت كالآتي:

. وجود مسجد لا تقل مساحته عن 300 متر للرجال والنساء.

. وجود دورات مياه عامة للرجال والنساء.

. توفير أجهزة خدمات مجانية (هواء).

. إضاءة مداخل ومخارج المحطة بأعمدة إنارة ذات الذراع الواحد.

الأهداف

هذا، وتسعى الوزارة من وراء هذه الاشتراطات إلى الحافظ على السلامة العامة، وسلامة المنشآت، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

في المقابل، حددت الوزارة الفئات المرتبطة بالنشاط، وجاءت كالآتي:

. المستفيدون من هذه الخدمات.

. أصحاب الأنشطة التجارية للمحطات.

. العاملون في هذه الأنشطة.

اشتراطات نشاط الحلاقة والتزيين

وجاءت هذه الإجراءات، بعدما أعلنت الوزارة بالأمس عن اشتراطات نشاط الحلاقة الرجالية والتزيين.

وجاءت اشتراطات الحلاقة الرجالية كالآتي:

. الالتزام باستعمال الأدوات ذات الاستخدام الواحد وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة.

. منع استخدام المناشف والمراييل القماشية وتوفير الورقية ذات الجودة العالية بدلًا منها.

. منع استخدام الشبة والتطهير واستخدام المسحة الطبية بدلًا منها.

. الالتزام باستخدام أدوات الحلاقة المصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة، لسهولة تنظيفها.

. منع القيام بالأعمال الطبية الخاصة بمعالجة بعض الأمراض الجلدية في الوجه والرأس.

. يجب استخراج شهادة صحية للعاملين تثبت سلامتهم من الأمراض المعدية.

وأوضحت أن الفئات المرتبطة بالنشاط هي: (محلات الحلاقة الرجالية، نشاط حلاقة الأطفال، المستفيدون، عامة الناس).

بينما جاءت أبرز الاشتراطات البلدية لنشاط التزيين النسائي كالآتي:

. يمنع منعًا باتًا استخدام المستحضرات الكيميائية ذات الطبيعة الطبية وفق تصنيف الهيئة العامة للغذاء والدواء.

. يمنع منعًا باتًا استخدام الإسفنج أو الفرش أو غيرها للزينة قبل تنظيفها وتعقيمها بين كل جلسة وأخرى.

. مراعاة الخصوصية في تصميم المحل؛ لعدم رؤية من بالداخل.

. يمنع منعًا باتًا وضع كاميرات للمراقبة الداخلية.

. يجب استخراج شهادة صحية للعاملات تثبت سلامتهن من الأمراض المعدية.

موضحة أن الفئات المرتبطة؛ هي: (محلات التزيين النسائي، المستفيدات، العاملات).

وأشارت الوزارة إلى أهداف تلك الاشتراطات والتي جاءت كالآتي:

. الحفاظ على صحة المستفيدين والعاملين.

. منع انتقال العدوى.

. رفع مستوى جودة الخدمات.

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