بالفيديو.. مصممة الأزياء زهراء الحسين تروي كيف اكتشفت موهبتها

الرياض - محمد عبدالله - قالت مصممة الأزياء زهراء الحسين، والتي طافت تصاميمها أرجاء المملكة ودول الخليج، وهي من أول المصممين المشاركين في أول عرض أزياء في السعودية، إن أول من اكتشف موهبتها كان عائلتها وليست هي.

وقالت، أثناء لقائها مع برنامج سيدتي، إنها كانت تقوم بتصميم ملابسها في المناسبات والأفراح، ومن ثم أصبحت تصمم لأقرابها دون أن تهتم لتلك الموهبة إلى أن لفت أحد أقاربها نظرها لموهبتها وبدأت الاهتمام بها.

وقالت: حين كنت أقوم بتصميم فستان في إحدى المناسبات كنت أتلقى اتصالات كثيرة عن هوية المصمم، وهنا أدركت أن اعمالي تعجب الكثير، كنت أظن قبلها إنه إعجاب شخصي؛ لأنها من تصاميمي وهنا كانت الانطلاقة.

وتابعت: بدأت أول أعمالي لصديقاتي وأقاربي وبعدها بدأ اسمي يظهر، وبعدها انطلقت لنقطة أخرى ومحور آخر في مجال العمل، وقررت أن أشتري أقمشة من الهند وأعرضها كعمل بيني وبين زوجي، وأصبح يأتينا طلبات من داخل وخارج السعودية، وفتحنا خطًا إضافيًا لملابس الأطفال، وشاركنا في معارض كثيرة، وشاركنا في أول عرض أزياء يقام في المملكة.

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