ضبط موقع عشوائي لضغط وتدوير الصناديق الكرتونية بجدة

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وأوضحت الأمانة أن ذلك يأتي ضمن جهودها في تعقب مصادر التشوه البصري ومنع الظواهر السلبية داخل الأحياء السكنية وفي المناطق الطرفية، وذلك للحد من المخالفات البلدية ومنع الأنشطة المحظورة وغير المصرح بها.
من جهة أخرى نفذت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية خلال اليومين الماضيين 6,008 جولات رقابية؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المنشآت التجارية والمرافق العامة.
وأوضحت أن الجولات الرقابية التي شملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة مرتبطة، أسفرت عن رصد 41 مخالفة، وإغلاق 18 منشأة مخالفة، مشيرةً إلى تنوع تلك المخالفات ما بين عدم التقيد بالتباعد ولبس الكمامة بالشكل الصحيح، وعدم الالتزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من المخالفات الوقائية.
وأكدت الأمانة مواصلة الجهود لمكافحة فيروس كورونا والتأكد من رفع مستوى الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر إدارة البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.
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