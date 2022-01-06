إيقاف مواطن خبأ 42.5 كجم حشيش بمركبته

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الجهات الأمنية بمحافظة جدة مواطنا بحوزته 42.5 كجم من الحشيش مخبأة بطريقة سرية في مركبته. وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات في بيانه أمس، أن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها، أسفرت عن ضبط 42.5 كجم من الحشيش بحوزة مواطن في محافظة جدة، مخبأة بطريقة سرية في مركبته، وجرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.



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