3000 ريال غرامة مشعلي النار في غير الأماكن المخصصة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شددت القوات الخاصة للأمن البيئي على جميع مرتادي المتنزهات الوطنية والبرية بالمحافظة على الغطاء النباتي وعدم إشغال النار في غير الأماكن المخصصة لها، مشيرة إلى أن إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، يعد مخالفة لنظام البيئة، وعقوبتها غرامة تصل إلى 3000 ريال، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر. ودعت القوات الجميع إلى الإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.



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