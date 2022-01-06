3000 ريال غرامة مشعلي النار في غير الأماكن المخصصة

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ودعت القوات الجميع إلى الإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.
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