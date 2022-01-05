طائرات درونز تنثر 300 ألف بذرة سدر بري في الصمان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نثرت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية لتنمية الغطاء النباتي أمس، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وإحدى المؤسسات الزراعية للرش الجوي، 300 ألف بذرة من السدر البري على مساحات واسعة في «فياض الصمان» ضمن حملة «لنجعلها خضراء»، وذلك باستخدام طائرات دون طيار (درونز).

وتستهدف أعمال نثر البذور استعادة الموائل الطبيعية لنباتات المحمية، وزيادة تنوعها وكثافتها تدريجيا، وتنمية الغطاء النباتي فيها بما يسهم في تحقيق التوازن البيئي، ويحافظ على التنوع الأحيائي، ومكافحة التصحر وتحسين جودة الهواء.

وأشارت الهيئة إلى أنها تتبنى تجربة استخدام الطائرات دون طيار في نثر البذور كإحدى التقنيات الواعدة، من خلال نثر البذور على مساحة أوسع، إضافة إلى تقليل الوقت المستهلك لعمليات النثر. كما ستتضمن الطائرات كاميرات لتصوير المناطق التي سيتم استزراعها ومراقبة نموها ودراستها فيما بعد.

ويعد شجر السدر البري من الأشجار الشوكية المستوطنة في المحمية والمتوافقة مع بيئتها الطبيعية، وتمتاز بجذورها الوتدية العميقة، وارتفاعها الذي يصل إلى 3 أمتار، وهي من أهم النباتات المحلية التي تنبت في الروضات، مثل: التنهات والخشم وأم الذيابة والوسيطى.

وتأتي الخطوة في إطار تفعيل مذكرة التفاهم بين الهيئة والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والهادفة إلى التعاون في تطوير مواقع الغطاء النباتي وتنمية التنوع النباتي في المحمية.