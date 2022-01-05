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مواطن في القريات يحول استراحته الخاصة لطراز عمراني قديم.. ما قصته؟

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الرياض - محمد عبدالله - لم يمنع ارتباطات المواطن إبراهيم السرحاني معلم التربية الفنية في مدينة القريات، الوظيفية ومشاغله العديدة، من أن يحافظ على ولعه وتراثه.

وشرع السرحاني في تحويل استراحته الخاصة إلى منزل طيني يحاكي الحياة القديمة، ليجد الزائر نفسه محاطًا بكنوز تراثية قديمة.

وقال السرحاني، لـ"الإخبارية"، أنا مغرم وعاشق لكل ما هو قديم، وهذا ما دفعني لتجسيد حياة الآباء والأجداد من خلال هذا البناء الطيني".

وأضاف هذا البناء الطيني بنيته بيدي بنفس طرقة البناء القديمة وبنفس المواد والخامات واهتميت بأدق التفاصيل ليشعر الزائر وكأنه يعيش في ذلك الزمن.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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