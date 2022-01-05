اللجنة الإسلامية للهلال الدولي تبحث بجدة مساعدة المتضررين في حالات الكوارث الطبيعية

الرياض - محمد عبدالله - تشارك هيئة الهلال الأحمر السعودي في استضافة اجتماعات الدورة الخامسة والثلاثين للجنة الإسلامية للهلال الدولي في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في مقرها بجدة.

ويرأس وفد الهلال الأحمر السعودي، رئيس الهيئة الدكتور جلال بن محمد العويسي، بمشاركة عدد من قيادات الهيئة ومنسوبيها، بهدف تعزيز حضور المملكة العربية السعودية على الساحة الإنسانية، وتنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تحرص دائما على أن تكون بلاد الحرمين الشريفين يد سباقة بالخير إلى كل الأشقاء في مختلف ربوع العالم الإسلامي. وحضور اعضاء اللجنة الاسلامية للهلال الدولي وبمشاركة عضو اللجنة ممثل المملكة العربية السعودية الدكتور محمد القاسم والمندوب الدائم للمملكة العربية السعودية الدكتور صالح السحيباني

ويبحث اجتماع اللجنة الإسلامية للهلال الدولي، الذي يأتي برعاية المملكة، آخر المستجدات في الموضوعات المتعلقة بأعمال تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين في حالات الكوارث الطبيعية وتقديم الإغاثة الإنسانية الخاصة بالنازحين في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ومواصلة التعاون والتنسيق في مجالات العمل الإنساني ومتابعة التطورات في برنامج الهجرة غير النظامية.

كما يناقش الاجتماع تقارير عن إدارة الهلال الدولي، والمنتدى الإسلامي للقانون الدولي، والاجتماعات التشاورية بين اللجنة والجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في منظمة التعاون الإسلامي.

وتعد اللجنة الإسلامية للهلال الدولي ومقرها مدينة (بنغازي – ليبيا)، إحدى المؤسسات المتخصصة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والتي تهدف إلى بناء وتوثيق العلاقات مع المنظمات الوطنية الحكومية وغير الحكومية العاملة في المجالات الإنسانية بدول المنظمة، ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين في حالات الكوارث الطبيعية وغيرها، وتنفيذ برامج المساعدات الإنسانية التي تمولها الأجهزة والمؤسسات الإسلامية.