الأمطار تضاعف السيارات العالقة بالأودية

ارتفع معدل بلاغات السيارات والمركبات العالقة بالرمال والأودية، خلال الـ15 يوما الماضية بمختلف مناطق المملكة، بشكل كبير بما نسبته 200% عن الأسابيع الماضية، حيث أكد مصدر مسؤول بفريق إنجاد للبحث والإنقاذ، تلقيهم 1757 بلاغا لسيارات عالقة بالرمال والصحاري، أي بمعدل 117 مركبة عالقة في اليوم الواحد، مؤكدا أن الأجواء المطرية التي تشهدها المملكة خلال هذه الفترة، والتي ينتج عنها جريان السيول بالأودية والشعاب والصحاري، زادت من ذلك المعدل، مطالبا الجميع بأخذ الحيطة والحذر لما ينتج عنها من كوارث وحوادث لا تحمد عقباها.

طفل المدينة

وورد للفريق بلاغ عن طفل مفقود بمنطقة المدينة المنورة، خرج من منزلهم مترجلا، وعلى الفور تحرك أعضاء الفريق للمشاركة في البحث، وبعد عدة جولات تم العثور على الطفل متوفيا، كما ورد لفريق إنجاد بلاغا عن مفقود بالقرب من الصفيري التابعة لمحافظة حفر الباطن، وتم العثور عليه من قبل أحد المارة بصحة جيدة وقدمت له الإسعافات اللازمة.

مفقودا الحطة

كما ورد بلاغ آخر عن مفقودين بالقرب من الحطة، التابعة لمنطقة حائل، تعطلت بهما سيارتهما وتم العثور على أحدهما، وبعد عدة جولات أخرى تم العثور على المفقود الآخر، وكلاهما بصحة جيدة.

وادي بن هشبل

فيما ما زال البحث جاريا عن مفقود وادي بن هشبل التابعة لمنطقة عسير، 53 عاما، وكان يستقل سيارة تم العثور عليها بعد أن ترجل منها، ولم يتم العثور عليه حتى اللحظة.

وكان الفريق قد تلقى بلاغا عن مفقود هندي، بالقرب من تربة التابعة لمنطقة حائل، وتم العثور عليه بعد أن علقت سيارته بالرمال.

انخفاض الحرارة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، ويتوقع تكون الضباب على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والرياض، كذلك على مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة قد تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية، بسرعة 25-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف متوسط الموج.