جاء ذلك في سياق المسح الصحي العالمي للمملكة «عوامل الخطر البيئية» الذي أصدرته وزارة الصحة في 2021، وأوضح أن 87% من سكان المملكة، لم يسبق لهم التدخين، مع العلم أن نسبة تدخين التبغ أعلى بكثير في المنطقة الوسطى، حيث تصل إلى17.1% مقارنة بالمتوسط العام البالغ 13.6% في المملكة، بينما تنخفض نسبة التدخين بشكل ملحوظ في المناطق الشرقية والجنوبية، حيث تقل عن 10%.
بحسب مستويات التعليم
لا يستطيع القراءة والكتابة 5.1%
يستطيع القراءة والكتابة 7.6%
تعليم أقل من المرحلة الابتدائية 11.2%
أكمل المرحلة الابتدائية 14.7%
أكمل المرحلة المتوسطة 8.4%
أكمل المرحلة الثانوية 11.9%
حاصل على شهادة دبلوم 19.3%
حاصل على شهادة جامعية 16.2%
حاصل على درجة الماجستير/شهادة دبلوم عالٍ 20.4%
حاصل على درجة الدكتوراه 23.6%
المدخنون بحسب المنطقة
الشمالية 13.8%
الجنوبية 9.4%
الشرقية 9.3%
الغربية 14.2%
الوسطى 17.1%
عام 13.6%
بحسب الحالة الاجتماعية
لم يسبق لهم الزواج 14%
متزوج حاليا 13.5%
منفصل 23.9%
مطلق / أرمل 4.5%
بحسب المهنة الرئيسية
مديرو الأعمال وغيرهم من المديرين 27.4%
أخصائيون في المهن التقنية والعلمية 16.9%
الفنيون في المهن التقنية والعلمية 21.3%
الوظائف المكتبية 23.8%
المهن الهندسية الأساسية 30.8%
وظائف المبيعات 22.3%
وظائف الخدمات 18.1%
المهن المتعلقة بالزراعة والصيد والحيوانات 25.4%
المهن المتعلقة بالعمليات الصناعية الكيمائية 28.6%
وظائف القوات المسلحة/الجيش 24.8%
أخرى 13.5%
كانت هذه تفاصيل خبر المهندسون والصناعيون الأكثر تدخينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.