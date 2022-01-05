تشجير وتسييج المرحلة الأولى من متنزه حائل

يأتي مشروع تشجير متنزه حائل ضمن جهود المركز التي يبذلها، تنميةً للغطاء النباتي، والحد من التصحر، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية، وتحسين جودة الحياة، تحقيقًا لمستهدفات مبادرة «السعودية الخضراء». بينما يعمل المركز على حماية مواقع الغطاء النباتي، والمحافظة عليها وتنميتها ومراقبتها، وتأهيل المتدهور منها، فضلًا عن الكشف عن التعديات عليها، ومكافحة الاحتطاب في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى الإشراف على إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، مما يعزز التنمية المستدامة.
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