عسل المجاردة يستقطب النحالات

شهدت المجاردة بمنطقة عسير مهرجان العسل العاشر تحت شعار «عسلنا أجود» في صالة المعارض، التي تُعد أكبر صالة عرض للعسل بالمملكة. وتم توفير منافذ بيع للنحالين من الجنسين مجانا، بمشاركة فاعلة للنحالات.

تنظم المهرجان اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بمحافظة المجاردة، بالتعاون مع البلدية ومكتب وزارة البيئة والزراعة والمياه، ضمن فعاليات مهرجان المجاردة الشتوي لهذا العام تحت شعار «قمم وشيم»، حيث افتتح محافظ المجاردة، سعيد علي بن دلبوح، المهرجان بحضور رؤساء المراكز ومديري الإدارات الحكومية، وجمع من المواطنين، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية.

دعم النحالين

تحظى محافظة المجاردة بأكبر إناء عسل في العالم (مسجل في قائمة جينيس للأرقام القياسية)، إذ يتسع لأكثر من 11377 كيلو، ويوجد بمحافظة المجاردة في معرض عسل تهامة. وتجول المحافظ في منافذ البيع بصالة عرض العسل، مستمعا لشرح من النحالين والنحالات عن أنواع العسل لهذا العام. وقد احتوت الصالة على أكثر من 40 منفذ بيع، لدعم النحالين من الرجال والنساء في المنطقة.

سيستمر مهرجان العسل 10 أيام، يعرض خلالها النحالون من المجاردة ومراكزها والمحافظات المجاورة أجود أنواع العسل بأنواعه (السدر والطلحة والسمر والمجرى). وشهد اليوم الأول للمهرجان توافد عدد كبير من الزوار والمتسوقين.

فنون تشكيلية

افتتح محافظ المجاردة المعرض الفني «ويستمر الوفاء»، الذي تنظمه الجمعية السعودية للفنون التشكيلية (جسفت - فرع عسير)، بالتعاون مع اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بمحافظة المجاردة، تكريما للفنان الراحل عبدالله صيدان، وتشارك فيه مجموعة من الفنانين والفنانات على مستوى منطقة عسير في الممر الضوئي بشارع الفن في محافظة المجاردة.