الهلال الأحمر يشارك في استضافة فعالية دولية

تشارك هيئة الهلال الأحمر السعودي في استضافة اجتماعات الدورة الخامسة والثلاثين للجنة الإسلامية للهلال الدولي في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في مقرها بجدة يوم الأربعاء 5 يناير 2022.

ورأس وفد الهلال الأحمر السعودي، رئيس الهيئة الدكتور جلال العويسي، بمشاركة عدد من قيادات الهيئة ومنسوبيها، بهدف تعزيز حضور المملكة على الساحة الإنسانية، وتنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تحرص دائمًا على أن تكون بلاد الحرمين الشريفين يدًا سباقة بالخير إلى كل الأشقاء في مختلف ربوع العالم الإسلامي. وحضور أعضاء اللجنة الإسلامية للهلال الدولي وبمشاركة عضو اللجنة ممثل المملكة العربية السعودية الدكتور محمد القاسم والمندوب الدائم للمملكة العربية السعودية الدكتور صالح السحيباني.

ويبحث اجتماع اللجنة الإسلامية للهلال الدولي، الذي يأتي برعاية سامية من المملكة، آخر المستجدات في الموضوعات المتعلقة بأعمال تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين في حالات الكوارث الطبيعية وتقديم الإغاثة الإنسانية الخاصة بالنازحين في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ومواصلة التعاون والتنسيق في مجالات العمل الإنساني ومتابعة التطورات في برنامج الهجرة غير النظامية.