كورونا توقف العمل في أعلى مصلى معلق بالعالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين يترقب الجميع افتتاح أعلى مصلى معلق في العالم بمكة المكرمة، تجمد العمل بالمصلى وفق أولويات التنفيذ التي أعيدت برمجتها بسبب تداعيات جائحة كورونا، حيث يستأنف العمل به وبقية المواقع حال زوال الجائحة وعودة الدورة الاقتصادية لطبيعتها، وذلك بحسب معلومات لـ»مكة». ويقع المصلى على جسر يربط بين برجين، مطلان على مشروع مسار، حيث خصصت 50% من مساحته لأداء الصلوات، والباقي خدمات، ويعد المصلى الأعلى على مستوى العالم، ويتمتع بإطلالة بانورامية مباشرة على الكعبة المشرفة، وباتصال بصري وسمعي مع الحرم المكي الشريف، ويقع على ارتفاع 161م، وبمساحة إجمالية تقدر بـ400 م2، ليتسع لأكثر من 200 مصل. أعلى مصلى معلق بالعالم:





40 م طوله



10 م عرضه



161م ارتفاعه400 م2



مساحته الإجمالية 200 مصل سعته



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