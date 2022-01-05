شكرا لقرائتكم خبر ورشة تكاملية للتعريف بالبرنامج الإقليمي لاستمطار السحب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتح وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد المهندس عبدالرحمن الفضلي أمس، الورشة التكاملية للجهات ذات العلاقة بالبرنامج الإقليمي لاستمطار السحب، بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية والخاصة.

وتهدف الورشة إلى التعريف بالبرنامج الإقليمي لاستمطار السحب وأهميته على جميع الأصعدة، وتعزيز التعاون والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذه.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور أيمن غلام، أن أهمية البرنامج تأتي من كونه أحد مخرجات قمة الشرق الأوسط الأخضر، التي أعلن عنها سمو ولي العهد، حفظه الله، ضمن سلسلة من المبادرات الوطنية المتكاملة التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة والبحث عن طرق إضافية لتأمين مصادر مياه جديدة، والمحافظة على ثروات ومقدرات الوطن الطبيعية؛ لكونه برنامجا وطنيا مع مهام إقليمية، يلبي رغبات دول الإقليم في تحسين قدراتها التنموية، من خلال التنسيق والاستفادة من البرنامج ومخرجاته.

وأشار إلى أن الورشة خرجت بعدد من التوصيات أهمها: رفع مستوى التعاون بين القطاعات ذات العلاقة بالخدمات اللوجستية للبرنامج، وإنشاء فريق عمل ونقاط اتصال مباشر بين الجهات المعنية لتسهيل مهام البرنامج، والعمل على نقل الخبرات وتبادلها، إضافة إلى إسهام جميع الجهات ذات العلاقة في تحقيق تطلعات المملكة من هذا البرنامج.

يذكر أن البرنامج الإقليمي لاستمطار السحب، يستهدف زيادة الهاطل المطري في ‏المملكة، واستدامة الموارد المائية، وزيادة نسبة المياه الجوفية والخزن ‏الاستراتيجي، وتخفيف الجفاف.