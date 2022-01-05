شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عودة الاحترازات.. تخصيص 34 مسارًا بصحن المطاف للمعتمرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خصصت وكالة التفويج وإدارة الحشود بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (٣٤) مساراً خاصاً في صحن المطاف للمعتمرين، وذلك بعد عودة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأوضح مدير إدارة تخطيط الحشود ومدير إدارة تفويج المعتمرين المهندس أيمن بن مصطفي فلمبان، أنه تم وضع الخطط اللازمة لتفويج المعتمرين والمصلين بأوقاتهم، وتجهيز مواقع الصلاة بملصقات التباعد الجسدي، وذلك للالتزام بمعايير التباعد الجسدي، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير والوقائية، التي تضمن صحة وسلامة ضيوف الرحمن.

وقال بأن وكالة التفويج وإدارة الحشود تلتزم بتطبيق معايير الجودة والسلامة لقاصدي بيت الله الحرام من الداخل والخارج من خلال عدد من الإجراءات مثل التباعد الجسدي، وتخصيص المسارات، وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لموسم العمرة لهذا العام 1443هـ.