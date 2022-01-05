جامعة المؤسس تدشن البرنامج التعليمي في اللغة الصينية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم الحياني البرنامج التعليمي في اللغة الصينية بالتعاون مع جامعة مينزو الصينية.

ويشتمل البرنامج على محاور مبادئ اللغة الصينية، والخط الصيني، ويقدم «عن بعد» من قبل كلية التعليم الدولي بجامعة مينزو الصينية، حيث يحصل المتدرب على شهادة معتمدة، كما أن البرنامج متاح للجميع.

وأكد الحياني أن هذه الاتفاقية المبرمة بين الجامعتين، تدعم التعاون في تعليم اللغة الصينية من حيث المناهج والخطط الدراسية والابتعاث والتبادل الطلابي وعمل الدراسات والأبحاث.

فيما أوضح عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور مسعود القحطاني أن البرنامج هو واحد من البرامج التي تقدمها الجامعة بالتعاون مع جامعة «مينزو» الصينية، التي تعد واحدة من أشهر الجامعات لتعليم اللغة الصينية كلغة أجنبية في الصين، وذلك تنفيذا للاتفاقية المبرمة بين الجامعتين التي تنص على تعليم اللغة الصينية من حيث المناهج والخطط الدراسية والابتعاث والتبادل الطلابي وعمل الدراسات والأبحاث.

من جانبه بين مدير مركز تبادل العلوم والثقافة الصينية الدكتور مهند عابد أن المركز أبرم عددا من الاتفاقيات مع جهات تعليمية صينية حيث يهدف إلى تعليم اللغة والثقافة الصينية والتدريب عليها وعلى اختبارات الكفاءة في اللغة الصينية، وتعزيز التواصل الثقافي بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية، وإقامة المعارض التعريفية بهدف تعزيز التبادل الثقافي التعليمي.