شكرا لقرائتكم خبر الرسم على الجلود.. موهبة إبداعية تستقطب زوار «العاذرية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتاحت منطقة «العاذرية» - إحدى مناطق موسم الرياض 2021- فرصة استثنائية لموهوب سعودي تخصص في الرسم على الجلود بمختلف أنواعها، حيث يمارس الشاب حمد الخريجي شغفه من خلال الصور والذكريات الجمالية التي يسطرها على الجلود، لحفظها وتوثيقها بناء على رغبات الزوار وطلباتهم في اقتناء القطع المميزة بمتاجر المنطقة.

ويتخذ الخريجي من الألوان الاحترافية والفرش عالية الجودة أدوات لملامسة الجلود والرسم عليها، مشيرا إلى أن بعض رسوماته تستغرق يوما أو يومين، فيما تستغرق بعضها ساعات، مؤكدا أن طول المدة وقصرها مرتبطان بجودة الرسم وتعقيدات التفاصيل التي تعد الفارق المميز في كثير من الرسومات التي استهوت زوار الموسم، وأصبحت جزءا من اهتماماتهم.

ولفت الخريجي -الذي أمضى نحو 10 أعوام من عمره في ممارسة موهبة الرسم على الجلود- النظر إلى أن إنجازه بدأ يمتد لرسم الجداريات المخصصة للمطاعم والمقاهي، مبينا أن الموسم منحه الفرصة للتعرف على شرائح اجتماعية متنوعة، وإظهار إبداعاته أمام أكبر عدد من الزوار، الأمر الذي منحه حافزا استثنائيا في تقديم منتجات مميزة نالت إعجاب جمهور منطقة «العاذرية».

وتقع المنطقة في قرية العاذرية التاريخية، شمال شرقي العاصمة الرياض، وتقدم تجربة فاخرة للزوار من مختلف شرائح المجتمع، وتشمل فعاليات عدة منها: المطاعم الفاخرة، والمقاهي العالمية، ومعارض الفنون المفتوحة، والعروض الموسيقية الحية.