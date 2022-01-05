56 مرشحا ومرشحة لبرنامج «قادة التعليم» في مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة أمس أولى فعاليات المرحلتين الثالثة والرابعة من برنامج قادة التعليم لتأهيل وتطوير القيادات وبناء قيادات الصف الثاني، والذي تنظمه أمانة إدارة التعليم وينفذه بيت الخبرة «LEADX» بجامعة الملك عبدالعزيز بالتعاون مع مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية. وأكد أمين الإدارة بندر المعبدي أن المرحلتين الثالثة والرابعة من البرنامج مستمرة حتى نهاية العام الدراسي 1443، مضيفا أن عدد المرشحين والمرشحات بلغ 56 مرشحا ومرشحة من خلال البرنامج الذي يهدف إلى بناء وتطوير الصف الثاني من القيادات التعليمية والإدارية المؤهلة للمواقع القيادية بتعليم مكة، وصولا لاستدامة التميز.



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