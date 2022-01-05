تهيئة المستجدين للبكالوريوس المسائي بتقنية نجران

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واستهل البرنامج بالتعريف بالبيئة التدريبية بالكلية، وإطلاع المتدربين على ما تقدمه الكلية من خدمات مساندة متنوعة تدريبية وإدارية، وما تتضمنه من مرافق مختلفة، إلى جانب الأنظمة واللوائح وطرق التدريب الالكتروني، ونظام رايات والخدمات المقدمة من خلالها.
وتضمن برنامج التهيئة عرضا مرئيا توضيحيا لخدمات المباني ومكونات البيئة التدريبية، مع الضوابط الوقائية والاحترازية للتدريب، واستثمار الأدوات والوسائل التعريفية التي تبرز مكونات وتفاصيل كل ما يحتاجه المتدرب، خاصة نظام التدريب عن بعد وإجراءاته المعتمدة، كما زود المتدربون بنسخة الكترونية من دليل المتدرب الشامل لكل ما يتعلق بالبيئة التدريبية.
وأوضح عميد الكلية محمد زبعان، أن هذا البرنامج يعد من أبرز ملامح التقويم للخطة الاستراتيجية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وأحد البرامج المساعدة للمتدربين المستجدين الملتحقين حديثا بالمنشآت التدريبية للتكيف السريع مع النظام التدريبي بالمؤسسة.
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