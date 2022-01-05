ترقية ميكانيكا السيارات بصناعي المخواة إلى دبلوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، ترقية قسم ميكانيكا السيارات بالمعهد الصناعي الثانوي بالمخواة إلى مستوى دبلومات الكلية التقنية من بداية الفصل التدريبي الثاني 1443هـ. وأكد مدير التدريب التقني والمهني بالباحة مرعي القرني، أن ترقية القسم لمستوى دبلوم سيسهم بصورة فاعلة في تطوير مهارات المتدربين وتأهيل الكوادر الوطنية لسوق العمل، مضيفا أن المؤسسة تسعى لتقديم البرامج لمختلف المؤهلات وفق الاحتياجات السوقية.



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