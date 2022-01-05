الجامعة السعودية الالكترونية تزود الجامعات الأهلية برخصة «بلاك بورد»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ المبادرة الخاصة بالجامعة السعودية الالكترونية التي تمنحها حق تزويد رخص برنامج «البلاك بورد» للجامعات الأهلية بالمملكة، وذلك ضمن مشروع الرخصة الوطنية الموحدة لنظام إدارة التعليم.

ونوه الوزير بالدعم المستمر وغير المحدود الذي يجده قطاع التعليم من القيادة الرشيدة، وتوفير جميع الإمكانات التي تحقق ضمان استمرار الرحلة التعليمية للطلاب والطالبات دون توقف، مؤكدا أن تحويل التحديات إلى فرص خلال جائحة كورونا أسهم في توفير حلول وبدائل تعليمية وتنافسية ذات جودة في عمليات التعلم.

وأضاف بأن منح الجامعة الالكترونية حق تزويد رخص برنامج «البلاك بورد» للجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأهلية بالمملكة، يأتي في إطار جهود وزارة التعليم المتواصلة لدعم الابتكار والتحول الرقمي ورفع جاهزية قطاع التعليم العالي لمواجهة الأزمات، مشيدا بقدرة المنظومة التعليمية الجامعية التقنية خلال الجائحة، وتعزيز الشراكة المجتمعية لنشر ثقافة التعليم الالكتروني عبر المنصات المتخصصة.

من جهتها، أوضحت رئيسة الجامعة الدكتورة ليلك الصفدي أن منح الجامعة الحق في تزويد رخص برنامج «البلاك بورد» للجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأهلية بالمملكة، يعد خطوة مهمة لدعم التحول الرقمي في قطاع التعليم، وتعزيز موقع المملكة في التنافسية العالمية، مبينة أن المبادرة لا تخل بأي عقود حالية سارية بين الجامعات الأهلية وشركة «بلاك بورد»، حيث ستكون الإجراءات وفقا للأنظمة واللوائح والتعليمات الرسمية، متطلعة إلى أن يتكلل التعاون والتكامل مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأهلية بالمملكة بالاستفادة المثلى من الموارد المتاحة لتحقيق المزيد من التقدم في التحول الرقمي والتعليم الالكتروني، بما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ورؤية المملكة 2030.

ماذا تقدم الجامعة السعودية الالكترونية؟

