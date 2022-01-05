بالفيديو.. «الزعاق» يكشف سر الأجواء الماطرة رغم قرب الأرض من الشمس حاليًا

الرياض - محمد عبدالله - كشف د. خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، عن سر الأجواء الماطرة رغم قرب الأرض من الشمس.

وقال الزعاق، في مقطع بثته قناة العربية: تدور الأرض حول الشمس في مدار بيضاوي في كل سنة مرة واحدة، ولهذا فالمسافة بينهما متغيرة بالزيادة أو بالنقصان.

وأضاف: في الصيف تتزايد المسافة وفي الشتاء تتناقص، وأقرب نقطة بينهما تسمى بالحضيض الأرضي في عز الشتاء كحال أيامنا هذه في 4 يناير، وأبعد مسافة بينهما تسمى بالأوج الأرضي في 6 يوليو، وفي حال الاعتدالين الربيعي والخريفي تتوسط المسافة.

واستطرد الزعاق، قائلًا: وخلال هذه الأسبوع ستكون الأرض في أقرب نقطة لها من الشمس، فأقرب مسافة بينهما في عز الشتاء، 147 مليون كم كحال أيامنا هذه، وأبعد مسافة بينهما في عز القيظ 153 مليون كم.

ولفت الزعاق إلى أن البعد والقرب ليس أساسًا في الحرارة ولا البرودة، فهو بعد نسبي، أما الذي يتحكم بالحرارة والبرودة فهو زاوية سقوط شعاع الشمس، ففي الشتاء تكون مائلة، وفي الصيف تكون عمودية، فالميلان يشتت الحرارة، والعمودية عندما تكون في كبد السماء تجمع الحرارة.

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