للمحصن وغير المحصن.. «الصحة» تعلن تحديثًا على فترة التعافي للمصابين بـ«كورونا»

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، تحديثًا على فترة التعافي للمصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) الخاصة بالمحصن وغير المحصن، مع التأكيد على المبادرة بأخذ الجرعة المستحقة وقايةً من أعراض الإصابة الشديدة.

وقالت وزارة الصحة، في إنفوجراف صادر عنها، إن فترة التعافي للمحصن بعد 7 أيام من الإصابة، ويتم تحديث الحالة في تطبيق توكلنا.

أما غير المحصن، ففترة التعافي بعد 10 أيام من الإصابة ويتم تحديث الحالة في تطبيق توكلنا.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه لا يستلزم إجراء مسحة، فيما تشير الدراسات إلى أن التحصين يحد من تكاثر الفيروس ويقلص فترة العدوى بين 5 إلى 7 أيام، في الغالبية العظمى من المحصنين.