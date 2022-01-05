34 مسارا جديدا في صحن المطاف للمعتمرين

بعد عودة التقيد بالإجراءات الوقائية والاحرازية بالمسجد الحرام، خصصت وكالة التفويج وإدارة الحشود بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (34) مسارا خاصا في صحن المطاف للمعتمرين .

و أوضح مدير إدارة تخطيط الحشود ومدير إدارة تفويج المعتمرين المهندس أيمن فلمبان، أنه تم وضع الخطط اللازمة لتفويج المعتمرين والمصلين بأوقاتهم ، وتجهيز مواقع الصلاة بملصقات التباعد الجسدي, وذلك للالتزام بمعايير التباعد الجسدي مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير والوقائية , التي تضمن صحة وسلامة ضيوف الرحمن .

وقال إن وكالة التفويج وإدارة الحشود تلتزم بتطبيق معايير الجودة والسلامة لقاصدي بيت الله الحرام من الداخل والخارج من خلال عدد من الإجراءات مثل التباعد الجسدي، وتخصيص المسارات وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لموسم العمرة لهذا العام 1443 هـ.

وأكد على ضرورة التقيد بمسافة التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات الطبية للمعتمرين والمصلين .