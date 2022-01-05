شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الشرقية» يحقق المركز الأول بالاختبارات التحصيلية على مستوى المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية، المركز الأول في الاختبارات التحصيلية بقسميها البنين والبنات على مستوى المملكة.

وأكد مدير تعليم المنطقة الدكتور سامي العتيبي، أن تحقيق طلاب وطالبات المنطقة تلك النتائج يؤكد تميز وأداء المنظومة التعلمية وسيرها وفق معايير دقيقة ومقاييس فاعلة تحدد النتائج والمسارات، مبيناً أن هذا التميز محفز لتحقيق المنجزات وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.