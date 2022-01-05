شكرا لقرائتكم خبر عن «الجزائية المتخصصة» تؤجل الحكم على المتهم «منصور سيف» لتغيبه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة بأنه نظراً لتغيب المتهم / منصور سيف بدر أحمد، يمني الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم (2119987176)، عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 22/ 03 /1443 هـ وتاريخ 18/ 5 / 1443 هـ ، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك يوم الثلاثاء الموافق 21/ 07/ 1443هـ، الساعة التاسعة صباحاً.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة وخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.