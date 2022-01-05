تعرف على أبرز الاشتراطات البلدية لنشاط تقديم منتجات التبغ

الرياض - محمد عبدالله - كشفت أمانة العاصمة المقدسة، عن أبرز الاشتراطات البلدية لنشاط تقديم منتجات التبغ.
ونشرت أمانة العاصمة المقدسة عبر حسابها على توتير، انفوجرافًا توضيحيًا يبرز أهم الأهداف والشروط والفئات العمرية.
الأهداف
الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع ومنع انتقال العدوى.
الحفاظ على خصوصية غير المدخنين وتوفير بيئة آمنة لهم.
رفع مستوى جودة الخدمات.
الفئات العمرية المرتبطة بالنشاط
المستفيدون من هذه الخدمات.
المقاهي والمطاعم والمحلات الخاصة بتقديم منتجات التبغ.
أبرز اشتراطات البلدية
منع خلط منتجات التبغ داخل المحل.
توفير مبسم للاستخدام الواحد ومنع استخدام المباسم.
توفير نظام تهوية مناسب في الأماكن المغلقة.
توفير أدوات خاصة بغسل وتنظيف أدوات ومستلزمات التبغ.
اقرأ أيضًا:
إطلاق منصة «قاعدة البيانات الإحصائية».. وهيئة الإحصاء تعدد مزاياها