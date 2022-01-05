«تصفية» تنهي 44 مساهمة خلال 2021 بقيمة 1.4 مليار ريال

الرياض - محمد عبدالله - أنهت لجنة المساهمات العقارية «تصفية» 44 مساهمة، صرفت على إثرها حقوقًا مالية تصل قيمتها إلى 1,404,643,088 ريالًا، لمصلحة 4533 مساهمًا، وذلك خلال العام الماضي.

وقالت الإخبارية، إن لجنة المساهمات العقارية «تصفية» اتخذت 409 قرارات خلال 48 اجتماعًا، وأنهت 44 مساهمة، وباعت 2,285,083 مترًا مربعًا من أراضي المساهمات في مختلف مناطق المملكة بأكثر من 259,466,760 ريالا.

وأضافت أن إنجازات عام 2021، تحققت بعد أن قامت اللجنة بمهماتها القانونية؛ المالية والتسويقية والهندسية وغيرها؛ ففي الجوانب القانونية أعدت اللجنة 355 دراسة قانونية، وكسبت 117 حُكمًا لمصلحة المساهمين، وحصلت 19 سندًا تنفيذيًا بقيمة 186,827,035 ريالًا تمثل حقوق المساهمين.

وذكرت أنَّه جرى إصدار 34 سندًا تنفيذيًا على أصحاب بعض المساهمات العقارية، أما في الجوانب التسويقية فقد بلغ مجموع المساحات المباعة خلال العام الماضي 2,285,083 مترًا مربعًا بقيمة 278,926,767 ريالًا، وفي الجوانب الهندسية أكملت اللجنة 4 رفوعات مساحية بالإضافة إلى 3 تقارير هندسية متعلقة بالمساهمات العقارية.

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