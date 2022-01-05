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الجوازات تعلن إمكانية تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة.. وتوضح الطريقة

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الرياض - محمد عبدالله - أعلنت المديرية العامة للجوازات، إمكانية تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة، وذلك عبر منصة «أبشر».

وقال الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «يمكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة عن طريق منصة أبشر، لأفراد الأسرة والعمالة المنزلية».

وأوضحت طريقة الوصول للخدمة للعمالة المنزلية، والتي جاءت كالآتي:

  • خدمات العمالة.
  • خدمات.
  • التأشيرات.

بينما جاءت طريقة الوصول للخدمة للمرافقين كالآتي:

  • خدمات أفراد الأسرة.
  • خدمات.
  • التأشيرات.

وأشارت الجوازات، إلى أنه يجب أن تكون صلاحية الإقامة تساوي أو أكثر من 90 يومًا، بالإضافة إلى القيمة المدخلة، وذلك في حالة تمديد تأشيرة خروج وعودة لسفرة واحد بخيار المدة بالأيام.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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