رئيس هيئة حقوق الإنسان: نظام حقوق كبار السن يحفظ كرامتهم وخصوصيتهم

الرياض - محمد عبدالله - ثمن رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، موافقة مجلس الوزراء على نظام حقوق كبار السن ورعايتهم.

وأكد «العواد»، أن هذه الموافقة تأتي امتدادًا لجهود المملكة المستمرة في دعم حقوق الإنسان والعناية بكبار السن، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-.

وأوضح رئيس هيئة حقوق الإنسان، أن النظام سيعزز من حقوق كبار السن بما يحفظ كرامتهم وخصوصيتهم واستقلاليتهم، ويوفر لهم الرعاية والخدمات، مشيرًا إلى أنه سيكون إطارًا قانونيًا لتمكينهم من التمتع بكامل الحقوق المكفولة لهم نظامًا، من خلال رعايتهم والاهتمام بهم.

ولفت «العواد»، إلى أن هذا القانون يأتي كواجب ظلت المملكة تحرص عليه إيمانًا ووفاءً منها لهذه الفئة التي ظلت شريكة على مر السنين الماضية، في بناء وخدمة الوطن وتحقيق التنمية المستدامة.

يشار إلى أن نظام «حقوق كبير السن ورعايته»، الذي وافق عليه مجلس الوزراء خلال جلسته، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، يتضمن العديد من المزايا لكبار السن.

وتنص المادة الثالثة، من النظام على «حق كبير السن في العيش مع أسرته التي تقوم على رعايته وحمايته وتشبع احتياجاته».

وتشدد المادة السادسة من «حقوق كبير السن ورعايته» على أنه «لا يجوز إدخال كبير السن في دار رعاية أو بقائه فيها إلا برضاه أو بموجب حكم قضائي من المحكمة المختصة.

ويهدف النظام إلى نشر التوعية بحقوق كبار السن وتوفير معلومات إحصائية موثوقة عنهم؛ للاستفادة منها في إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بهم.

ويسعى نظام «حقوق كبير السن ورعايته» إلى تنظيم وتنفيذ برامج مناسبة لكبار السن، تعزز من مهاراتهم وخبراتهم، وفق قناة «العربية».

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