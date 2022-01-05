«أمن الطرق» يوجه 8 نصائح لقيادة آمنة أثناء القيادة في الأمطار

الرياض - محمد عبدالله - كشف الحساب الرسمي لأمن الطرق عبر تويتر، عن عدة نصائح وتعليمات مهمة لقيادة آمنة خلال موسم الأمطار، للحرص على سلامة الجميع.

نصائح أثناء القيادة في الأمطار

تهدئة السرعة.

استخدام المساحات والتأكد من سلامتها.

التأكد من سلامة الإطارات والمكابح.

ترك مسافة آمنة.

استخدام الأنوار.

البعد عن تجمعات المياه.

التقييد بالتعليمات والأنظمة المرورية.

التوقف في مكان آمن في حال اشتداد الحالة المطرية

أمن الطرق تُحذر من السرعة أثناء الأمطار الرعدية

وكانت قوات أمن الطرق، قالت إن بعض المناطق قد تشهد أمطارًا رعدية يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية مما يحدّ من مدى الرؤية الأفقية، مشيرة إلى ضرورة أخذ الحيطة أثناء القيادة.

قالت قوات أمن الطرق إن بعض المناطق قد تشهد أمطارًا رعدية يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية مما يحدّ من مدى الرؤية الأفقية، مشيرة إلى ضرورة أخذ الحيطة أثناء القيادة.

ودعت قوات أمن الطرق السائقين بضرورة تجنّب السرعة، والتأكد من سلامة المكابح والإطارات، أثناء هطول الأمطار.

تنبيه أمن الطرق في الرياض

في وقت سابق، أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض في كلٍّ من المجمعة وحريملاء ورماح وشقراء.

قال حساب «أمن الطرق»، على تويتر: «تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض في كلٍّ من (المجمعة- حريملاء-رماح- شقراء)، نود التنويه بأن المنطقة قد تشهدُ حالة ضباب مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنين السلامة للجميع».

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