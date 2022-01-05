نشرة «عاجل» .. إصابات كورونا تتجاوز الـ 3 آلاف خلال الـ24 ساعة الماضية .. و إطلاق منصة «قاعدة البيانات الإحصائية»

الرياض - محمد عبدالله - نشرت صحيفة عاجل، على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المتعلقة بالشأن المحلي والعربي والرياضي، أبرزها تجاوز إصابات كورونا الـ 3 آلاف خلال الـ24 ساعة الماضية، و القبض على 7 أشخاص سرقوا شاحنات ومعدات ثقيلة ومركبات بالرياض و إطلاق منصة «قاعدة البيانات الإحصائية».

إليكم التفاصيل..

«الصحة»: إصابات كورونا تتجاوز الـ 3 آلاف خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3045 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 565482 حالة.

القبض على 7 أشخاص سرقوا شاحنات ومعدات ثقيلة ومركبات بالرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على 7 أشخاص، 5 مقيمين من الجنسية الباكستانية ومخالفان لنظام العمل من الجنسية السودانية، سرقوا شاحنات ومعدات ثقيلة ومركبات وتعديل هياكلها وتفكيك أجزائها والمتاجرة بها عبر منافذ بيع المستعمل.

الشباب يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن مشاركة إيجالو في أمم إفريقيا

قررت إدارة نادي الشباب، برئاسة خالد البلطان، اليوم الأربعاء، عدم السماح للدولي النيجيري أوديون إيجالو، مهاجم الليوث، بمغادرة الرياض من أجل اللحاق بمنتخب النسور الخضراء، التي تتأهب لخوض غمار منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا «الكاميرون 2022».

إطلاق منصة «قاعدة البيانات الإحصائية».. وهيئة الإحصاء تعدد مزاياها

أطلقت الهيئة العامة للإحصاء، منصة «قاعدة البيانات الإحصائية» وهي عبارة عن قناة موحدة لنشر جميع البيانات الإحصائية التي تنتجها الهيئة العامة للإحصاء.

استمرار العنف في كازاخستان رغم إقالة الحكومة

عادت الأوضاع في كازاخستان إلى التراجع صباح اليوم الأربعاء، بعدما تجددت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن وذلك بعد ساعات من الهدوء النسبي.

مصرع 3 قياديين من ميليشيا الحوثي خلال مواجهات بجبهة بيحان في شبوة

لقي 3 قياديين من ميليشيا الحوثي مصرعهم، اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الشرعية اليمنية، في جبهة بيحان بشبوة، بحسب مصادر «العربية».

مشروب خيالي يساعدك على الاستغراق في النوم لفترات طويلة

يعاني كثيرون من صعوبة في النوم، حتى بعد يوم عمل طويل وشاق، وينصح الخبراء هؤلاء بتناول مشروب يساعدهم في السبات سريعا ولوقت طويل، ويخلصهم من مسألة الاستيقاظ المفاجئ لقضاء الحاجة.

بشرى سارة.. استشاري: أوميكرون «لقاح رباني» ونهاية جائحة كورونا في هذا الموعد

وصف د. حسام أبو فرسخ، استشاري الأمراض الفيروسية، متحور كورونا الجديد «أوميكرون» بأنه «لقاح رباني»، متوقعًا أن هذا المتحور سيكتب نهاية جائحة كورونا على الأرض، خلال 3 أشهر، أي مع حلول فصل الربيع.

قوات الشرعية تحكم سيطرتها على بيحان.. وطائرات التحالف تحبط وصول التعزيزات الحوثية

تجري قوات الشرعية اليمنية، اليوم الأربعاء، عمليات تمشيط بعد سيطرتها على محيط ومداخل مديرية بيحان في شبوة.

ارتفاع أسعار الذهب في السعودية.. والجرام يبدأ بـ127.92 ريال

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء، بالتوازي مع صعود المعدن النفيس عالميًا؛ حيث زاد سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 219.29 ريال (58.39 دولار).

أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء.. برميل «برنت» بـ79.84 دولار

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعد أن ارتفعت خلال تعاملات أمس بنحو 1%؛ حيث تجاوز خام «برنت» معها 80 دولارا للبرميل.

تعزيز المناعة والاستغراق في النوم .. 7 فوائد لماء البحر

يلعب ماء البحر دورًا هامًا في حياتنا لاحتوائه على بالمعادن المهمة مثل المغنيسيوم، والكالسيوم، والبوتاسيوم، التي تساعد في الحفاظ على صحة الجسم والشعر والبشرة.

بخطة ذكية.. كلب ينقذ صاحبه بعد إصابته في حادث اصطدام سيارة

استطاع الكلب «تينسلي» أن ينقذ صاحبه من الموت، بعدما تعرَّض مالكه لحادث إثر اصطدامه بشاحنة صغيرة.

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