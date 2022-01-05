مدير المعهد العربي لإنماء المدن الأسبق يهدي مكتبته الخاصة لمكتبة الملك فهد الوطنية

الرياض - محمد عبدالله - استقبل الأمين العام المكلف لمكتبة الملك فهد الوطنية، الدكتور منصور بن عبد الله الزامل، في مكتبه، المدير الأسبق للمعهد العربي لإنماء المدن الدكتور محمد بن عبد الله الحماد.

وعبر «الزامل»، خلال اللقاء، عن بالغ شكره وتقديره لـ«الحماد»، لإهدائه السخي مكتبته الخاصة، لتكون ضمن مجموعة المكتبات الخاصة في مكتبة الملك فهد الوطنية، مشيرًا إلى أن المكتبة المهداة تمثل قيمة علمية لما تحتويه من علوم نافعة في مختلف المجالات التي تخدم مستفيدي ورواد المكتبة الوطنية وطلاب العلم والمعرفة.

وتحتوي المكتبة، على 7 آلاف كتاب من نفائس الكتب في شتى المجالات العلوم والمعارف الإنسانية، ومئات المراجع في علوم البيئة وإدارة وتخطيط المدن.

وجدد «الزامل»، شكره للدكتور «الحماد»، على قبول دعوة المكتبة لإجراء لقاء مطول ضمن برنامج التاريخ الشفهي.

وتحدث «الحماد»، لمدير إدارة تنمية المجموعات في المكتبة، سلطان المهنا، ضمن برنامج التاريخ الشفهي عن ذكرياته في مرحلة الطفولة في بلدة رياض الخبراء وخبوب بريدة، والدراسة في كتاتيب مدينة الرياض، والتحاقه بالمدرسة السعودية الأولى في الرياض حين افتتاحها في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله.

وقال «الحماد»: «كانت المدرسة تشمل مبنى مستقل لمبيت الطلاب ومبنى مدرسي آخر»، كما تحدث الضيف عن رحلته للدراسة في دار التوحيد بالطائف، وعن مواصلته للدراسة في الرياض في كلية اللغة العربية وكلية التجارة في آن واحد. وتعيينه بعد التخرج في وزارة المعارف وتكليفه بإدارة شؤون التعليم في محافظتي (الحوطة والحريق)، وانتقاله للدراسة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية في الثمانينيات الهجرية من القرن الماضي.

وتناول الضيف مسؤولياته وتجاربه الثرية في مواقع وظيفية متعددة في المجال التعليمي والإداري، بعد عودته حاملاً لدرجة الدكتوراه في تخصص الإدارة من جامعة انديانا بلومنقتون.

يذكر أنَّ برنامج التاريخ الشفهي يعتبر أهم الأعمال التي تنفذها مكتبة الملك فهد الوطنية، لحفظ وتسجيل تاريخ المملكة، وبدأ تنفيذه منذ 27 عامًا، وهو عبارة مقابلات صوتية ومرئية مع عدد من الأدباء والمثقفين ممن يمثلون الرعيل الأول في المملكة.





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