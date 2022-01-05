بعد اندلاع أعمال عنف.. سفارة المملكة في كازاخستان توجه تنويهًا مهمًا للمواطنين

الرياض - محمد عبدالله - وجهت سفارة المملكة العربية في كازاخستان، تنويهًا مهمًا للمواطنين في دولة كازاخستان، وذلك بعد اندلاع أعمال عنف في البلاد منذ أمس.

وقال الحساب الرسمي لسفارة المملكة في كازاخستان عبر موقع «تويتر»: «تهيب السفارة بجميع المواطنين السعوديين المتواجدين في جمهورية كازاخستان بالابتعاد عن أماكن التجمعات، علماً أن السلطات الكازاخية أعلنت حالة الطوارئ في مدينة ألماتي ومنطقة مانغستاو اعتبارا من الساعة ١:٣٠ صباحاً يوم ٢٠٢٢/١/٥ إلى الساعة منتصف الليل يوم ٢٠٢٢/١/١٩».

وأضاف: «حظر التجول في مدينة ألماتي ومنطقة مانغستاو سوف يكون خلال الفترة ١١:٠٠ مساءً وحتى ٧:٠٠ صباحاً، كما تأمل السفارة من المواطنين عند الحاجة التواصل مع السفارة على الرقم التالي: +77761321119».

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