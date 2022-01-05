الطائف : الأرصاد تحذر من الضباب

نبه المركز الوطني للأرصاد من تكون ضباب يؤثر في مدى الرؤية الأفقية على الطائف والشفا والهدا وميسان. وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة الثامنة مساء.

ودعت من جانبها إدارة المرور قائدي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر والتزام السرعات المحدّدة في الطرقات.