شكرا لقرائتكم خبر عن «آل الشيخ» يؤكد حرصه على تحقيق توجيهات القيادة لنشر التسامح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بمكتبه اليوم، رئيس العلماء المفتي العام في جمهورية البوسنة والهرسك الدكتور حسين كفازوفيتش، والوفد المرافق له، الذي يزور المملكة حاليًا للمشاركة في أعمال جائزة الملك فيصل العالمية.

وأكد حرص الوزارة على تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة في دعم ومساندة المشيخة الإسلامية في كل أعمالها لخدمة الإسلام الوسطي ونشر التسامح والتعايش السلمي.

فيما عبر رئيس العلماء مفتي البوسنة والهرسك الدكتور حسين كفازوفيتش عن تقديره للدعم الكبير الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للبوسنة والهرسك وشعبها بدون استثناء ، مشيدا بزيارة معالي وزير الشئون الإسلامية للبوسنة والهرسك مؤخرًا التي جرى خلالها توقيع برنامج تنفيذي للعمل الإسلامي المشترك الذي سيخدم مسلمي البوسنة ودول البلقان، مجددًا التأكيد حرص المشيخة على تعميق التواصل والتعاون مع الوزارة والاستفادة من تجربتها في نشر الوسطية والاعتدال والتسامح.

حضر اللقاء وكيل وزارة الشؤون الإسلامية عواد العنزي، ومدير مركز الملك فهد الثقافي بالبوسنة والهرسك المكلف الدكتور محمد العقيل، وسفير البوسنة لدى المملكة محمد يوستش.