شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية : جسر الملك فهد من أهم المنافذ في المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • "الأمير سعود بن نايف" يهنئ "عبدالرحمن المبارك" لتعيينه رئيسًأ تنفيذيًأ لجسر الملك فهد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس عبدالرحمن المبارك بمناسبة تعيينه في منصبه.

وأكد سموه على أن جسر الملك فهد يعتبر من أهم المنافذ في المنطقة ويشهد كثافة عالية للمسافرين ويجب مراجعة وتطوير الإجراءات بشكل دائم والتكامل بين الجهات الحكومية العاملة في الجسر لمواكبة الارتفاع المستمر في أعداد المسافرين، مشيداً سموه بما يقدم حالياً من خدمات نوعية للمسافرين عبر منفذ جسر الملك فهد .

وهنأ سمو أمير المنطقة الشرقية المبارك بمناسبة تعيينه متمنياً له التوفيق في مهام عمله .

كما أستقبل سموه المهندس عماد المحيسن الرئيس السابق للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد بمناسبة انتهاء فترة عمله مقدماً له الشكر على ما قدمه من جهود متمنياً له دوام التوفيق والنجاح.