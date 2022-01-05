شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يدشن مهرجان ربيع النعيرية ويؤكد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • الأمير سعود بن نايف يشيد بإحياء المهرجان للموروث الشعبي للشرقية

• محافظ النعيرية : مشاركة 80 أسرة منتجة و120 متطوع ومتطوعة بالمهرجان

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة، اليوم الأربعاء، مهرجان ربيع النعيرية في نسخته (العشرين) ، واطلع سموه على تفاصيل المهرجان وما سيقدم فيه من خلال عرض قدمه سعادة محافظ النعيرية المكلف رئيس اللجنة العليا للمهرجان الأستاذ منصور بن زيد الداود.

وأشاد سموه بالمهرجان وما قدمه خلال السنوات السابقة لإحياء الموروث الشعبي لمحافظات المنطقة الشرقية ودول الخليج وإتاحة الفرصة للأسر المنتجة لعرض ما لديها من منتجات هذا ما يجب أن تسعى الجهات المنظمة للمهرجانات لتفعيله والتكامل مع الجهات المختلفة لتوسيع نطاق مشاركة الأسر المنتجة ودعمهم لتطوير إمكانياتهم.

كما أكد سموه على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال فترة إقامة المهرجان والحرص على التأكد من الحالة الصحية لجميع زوار المهرجان في تطبيق توكلنا ومتابعة ما يصدر من الجهات الصحية من تعليمات للحد من انتشار فايروس كورونا.

وأوضح محافظ النعيرية أن المهرجان يستمر لمدة تسعة أيام ويشتمل على العديد من الفعاليات والقرى التراثية ويشارك فيه (80) أسرة منتجة و (120) متطوع ومتطوعة، وقال " تم هذا العام إضافة عدد من الأركان والفقرات المختلفة ليكون المهرجان وجهة لأهالي المنطقة الشرقية وزائري المحافظة من دول الخليج" .

كما رفع الداود شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه للمهرجان خلال السنوات الماضية مما كان له أثر بالغ على تطوره وجعله جاذباً للزائرين.