شكرا لقرائتكم خبر عن «مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز» تحصل على «الاعتماد الكندي الدولي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصل مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز على اعتماد المنشآت الصحية من هيئة الاعتماد الكندي الدولي للمرة الثالثة، والذي يركز على أحدث الوسائل العلمية من خلال التميز والجودة في تقديم الخدمات الطبية، حيث يعتبر الاعتماد الكندي للخدمات الصحية من الاعتمادات العريقة والمتميزة عالمياً.

وبحصول المستشفى الجامعي على تقييم المستوى الماسي للمرة الثالثة على التوالي، والذي يعد أعلى تصنيف في تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى، بنسبة بلغت ٩٩،٩%، يدعم الجهود وبرامج التطوير والتقدم الذي يشهده المستشفى الجامعي ومواكبته لمعايير الجودة المعتمدة عالمياً لدى هيئات الاعتماد الدولية.

وتعتبر هذه النتيجة الأولى محلياً وإقليمياً وتنافس أرقى وأعرق المستشفيات العالمية على أعلى أداء خلال مدة تتجاوز ١٢ سنة متواصلة، ويتسق مع تطبيق المستشفى الجامعي من خلال كوادره على تطبيق أحدث الممارسات العالمية في المجال الطبي.

وأكد عميد كلية الطب د. محمود بن شاهين الأحول، أن حصول المستشفى الجامعي على اعتماد المنشآت الصحية من هيئة الاعتماد الكندي للمرة الثالثة هو دليل على مدى التزام المستشفى الجامعي بتطبيق المعايير العالمية المتقدمة، الأمر الذي ينعكس على مستوى جودة الخدمات.