96.6% نسبة التعافي من فيروس كورونا بالسعودية.. و95.8 مليون جرعة لقاح بدول الخليج

الرياض - محمد عبدالله - أعلن مركز الإحصاء الخليجي، إحصائيات فيروس كورونا كوفيد-19، الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حتى تاريخ 4 يناير 2022م.

وتجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون الخليجي 95.8 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 96.6 % بحسب مركز الإحصاء الخليجي.

وقال مركز الإحصاء الخليجي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 95.862.819 جرعة.

كما أوضح مركز الإحصاء الخليجي أن الإصابات المؤكدة بلغت في دول الخليج 2.602.341 حالة، فيما بلغت حالات التعافي 2.528.891 حالة، وبلغت حالات الوفاة 19.651 حالة وفاة حتى أمس.

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