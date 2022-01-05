بـ31 ألف لتر مبيدات.. أمانة مكة تنفذ خطط مكافحة البعوض بتجمعات مياه الأمطار

الرياض - محمد عبدالله - نفذت أمانة العاصمة المقدسة، متمثلة في الإدارة العامة للإصحاح البيئي، أعمالها في مكافحة آفات الصحة العامة، وبقوى عاملة بلغت 260 فنيًا وعاملًا متخصصًا، موزعين على أكثر من 30 فرقة ميدانية، من خلال إدارة الوقاية الصحية.

يأتي ذلك ضمن خطة أمانة العاصمة المقدسة، لموسم الأمطار لاستكشاف ورش مواقع تجمعات مياه الأمطار، والتي تشكل بؤرًا لتوالد البعوض الناقل لحمى الضنك وعلى مدار الساعة.

وتمَّ توزيع المصائد الضوئية لقياس كثافة البعوض وتقييم أعمال المكافحة، وتم استكشاف ورش 155 موقعًا لتجمعات المياه، وبلغ إجمالي المبيدات الخام المستخدمة 1243 لتر بما يساوي 31680 لتر مخفف.

الجدير بالذكر أنَّ أمانة العاصمة المقدسة، نفذت 413 جولة مكافحة لبؤر توالد البعوض بواقع 56 ساعة عمل من يوم 29 ديسمبر الماضي، إلى 4 يناير 2022، وذلك حسب الخطط المجدولة والمعتمدة من قبل أمين العاصمة المقدسة ومتابعة من وكيل الأمين للخدمات، بهدف الوصول لأعلى مستويات الاصحاح البيئي بالعاصمة المقدسة.

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