«الصحة»: إصابات كورونا تتجاوز الـ 3 آلاف خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3045 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 565482 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 424 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 543553حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8886 حالة.

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